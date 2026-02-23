Poucas horas depois de se ter estreado como titular no Benfica, na vitória por 3-0 frente ao AVS, o jovem José Neto confessou, à BTV, que é «um sonho jogar por este clube e neste estádio», o da Luz, claro.

«É algo que sempre procurei desde que cheguei ao clube. Acho que foi (uma estreia) de sonho também. A vitória foi merecida da nossa parte. Acabámos por fazer um bom jogo, estou muito contente», referiu o lateral-esquerdo, de 17 anos.

Muito elogiado por José Mourinho no final da partida, que o elegeu como o melhor jogador em campo, José Neto diz que procura «estar sempre focado ao máximo no jogo» para poder «ajudar o coletivo».

«Acho que entrei confiante. Tenho-me vindo a preparar ao longo do tempo e agradeço ao mister pela confiança que tem depositado em mim e pelas oportunidades que me tem dado», acrescentou.

Valorizando «o trabalho de formação» desenvolvido pelo Benfica, o jovem lateral promete «continuar a trabalhar para ter mais oportunidades como esta». «Desde pequeno que vinha ao estádio, é algo de que gostava muito, nunca rejeitava sempre que tinha a oportunidade de vir. Agora poder estar lá dentro é um sonho tornado realidade», completou.