Tiago Freitas (19 anos) e José Neto (17 anos) revisitaram as sensações vividas no Estádio da Luz na passada quarta-feira, aquando da estreia pela equipa principal das águias no duelo com o Nápoles, na 6.ª jornada da fase de liga da Champions (2-0).

Em entrevista aos meios do Benfica publicada nesta sexta-feira à noite, Tiago Freitas recordou o momento:

«Eu estava no banco e até estava atrás do míster. Virou-se e disse 'vai mostrar os esquemas táticos ao Freitas'. Eu estava atrás e até fiquei assim meio surpreso, porque não estava à espera. Depois, quando foi para entrar, foi uma sensação inexplicável. Quando vou a entrar, olho para trás e vejo o trabalho todo que tive, todos os sacrifícios meus e da minha família, dos meus amigos. Isso tudo valeu a pena», diz.

Já o lateral José Neto, campeão mundial e bastante elogiado por Mourinho na antevisão, sublinhou as palavras do treinador antes de entrar em campo.

«Foram palavras de confiança para me motivar, também para aproveitar, porque era um momento único, e acho que foram palavras que eu encarei de forma correta e que me ajudaram muito também no momento em que me estreei pelo Benfica», afirma.

Tiago Freitas, médio de 19 anos natural de Castro Daire, admite até uma «lagrimazinha» ao sair do balneário.

«Não liguei a ninguém, porque os meus pais estavam cá [no Estádio da Luz], e a minha preocupação era despachar-me, sair do balneário e ir ter com eles, e, quando cheguei ao pé deles, caiu uma lagrimazinha no olho. Também estava cá a minha avó, a minha irmã. A forma de festejar é melhor quando é com eles, e gostei muito», recordou.

«Falei logo com a minha mãe e com o meu irmão, que estavam por lá. Também liguei ao meu pai. Depois, também liguei aos meus avós, estive com eles, à minha namorada. São pessoas que são muito importantes para mim, e, quando acabou o jogo, depois do alívio, depois de respirar um pouco, são pessoas que me vieram logo à memória», conta o colega José Neto.

O dia em que Mourinho perguntou a José Neto se se «aguentava lá dentro»

A dupla contou ainda aos meios do clube histórias com o treinador José Mourinho. Em particular, à hora de jantar.

«Eu, por norma, janto no Benfica Campus, como ainda sou residente. Como o míster também tem jantado agora aqui, acabámos por nos cruzar um dia, e ele perguntou-me, num tom de brincadeira, se me metesse lá dentro, 'aguentas-te?', e eu referi que sim, que estava pronto para encarar o desafio», relata José Neto, revelando ainda o dia em que negou uma boleia de José Mourinho e preferiu ir de Uber.

«Eu e o meu colega treinámos os dois juntos, depois íamos para a escola, para o colégio que frequentamos, e estávamos à espera do Uber na altura, e o míster saiu de carro. Acabou por ser engraçado, porque nos perguntou onde é que íamos, se precisávamos de boleia, mas nós estávamos sentados no chão e acabámos por responder que não, que estávamos à espera do Uber. Tínhamos aula de matemática, então estávamos à espera do Uber ali.»

Também Tiago Freitas partilhou bons momentos com o treinador à mesa. «Tive um bom convívio com ele num jantar, eu e o Rodrigo Rêgo. Estivemos lá a falar, a rir-nos. O míster contou-nos algumas histórias que ele passou noutros clubes, e foi engraçado», diz.