José Neto assume que «tem o sonho de chegar à equipa A» do Benfica, mas não tem pressa em ser chamado por José Mourinho. À chegada a Portugal, após a conquista do Mundial sub-17, o jovem de Aljustrel afirmou que vai «continuar a trabalhar» para jogar na equipa principal dos encarnados.

«Estou focado em ajudar o Benfica ao máximo, seja em que equipa for. É isso que tem de me preocupar. Tenho de desfrutar deste momento e ajudar o clube quando regressar», disse José Neto à CNN Portugal, na Cidade do Futebol.

O jovem de 17 anos tem alinhado nos sub-23 e nos juniores. Esta época, leva um total de 12 jogos (quatro assistências).