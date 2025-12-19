Benfica
VÍDEO: José Neto mostra dotes no Cante Alentejano
Lateral-esquerdo das águias, campeão do Mundo do escalão sub-17, deu nas vistas na Benfica FM
Os jovens Daniel Banjaqui, Tiago Freitas, Ivan Lima e José Neto foram os protagonistas de uma conversa animada na Benfica FM que contou com um momento inesperado, protagonizado pelo lateral-esquerdo, que recentemente ajudou Portugal a vencer o Mundial sub-17.
Natural de Aljustrel, no Alentejo, José Neto afinou a garganta e mostrou os seus dotes no Cante Alentejano, arrancando sorrisos e aplausos aos seus companheiros de equipa presentes no estúdio.
De recordar que o quarteto, formado no Seixal, já foi chamado à equipa principal do Benfica por José Mourinho, esta temporada.
Veja o momento:
