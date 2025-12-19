Os jovens Daniel Banjaqui, Tiago Freitas, Ivan Lima e José Neto foram os protagonistas de uma conversa animada na Benfica FM que contou com um momento inesperado, protagonizado pelo lateral-esquerdo, que recentemente ajudou Portugal a vencer o Mundial sub-17.

Natural de Aljustrel, no Alentejo, José Neto afinou a garganta e mostrou os seus dotes no Cante Alentejano, arrancando sorrisos e aplausos aos seus companheiros de equipa presentes no estúdio.

De recordar que o quarteto, formado no Seixal, já foi chamado à equipa principal do Benfica por José Mourinho, esta temporada.

Veja o momento:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Benfica FM (@benfica_fm)

RELACIONADOS
Liga Conferência: ex-Benfica trama treinador português aos 90+14m
VÍDEO: Wrexham oferece prenda e Swansea de Vítor Matos regressa às vitórias
VÍDEO: Samú Costa marca no empate entre Maiorca e Valência