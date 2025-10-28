José Pereira da Costa, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, deu esta terça-feira uma entrevista à BTV, onde falou das eleições à presidência do clube e da segunda volta, que se realiza a 8 de novembro.

«É a primeira vez que há segunda volta para todos os órgãos. Vai decorrer nas mesmas condições jurídicas da primeira, ou seja, com as mesmas secções de voto e no mesmo horário, das 8h30 às 22 horas», começou por dizer.

«Os sócios que estavam no caderno eleitoral nas eleições de dia 25, e que não tinham as quotas atualizadas, podem atualizar até 48 horas antes das eleições; quem só tinha até agosto, convém que atualize com a data de setembro, isso é decisivo», acrescentou.

Sobre o número de votantes, o presidente da MAG espera que o recorde, que o Benfica agora detém, seja novamente batido no dia 8 de novembro.

«Como vamos melhorar as condições, queremos garantir que nada falhe, de modo que pelo menos 100 mil sócios possam votar com melhor fluxo. Se não acreditássemos não o dizíamos. A MAG disse que ia ser votação recorde, planeou isso ao longo de meses. Se responderam na primeira volta, somos obrigados a querer que seja superior na segunda! É uma meta alcançável que pode bater o seu próprio recorde na segunda volta», atirou.

Sobre o tempo de demora na contagem e divulgação dos resultados, José Pereira da Costa explicou a razão, mas confessou que está em cima da mesa a possibilidade de aumentar o número de mesas de contagem em Lisboa.

«Os resultados chegaram 32 horas depois, mas chegaram sem mácula. Todos os delegados assinaram atas e fichas, acompanharam o processo de escrutínio. Não foi por acaso que se demorou este tempo todo. Estamos a pensar alargar as mesas de contagem em Lisboa. Se aumentarmos o fluxo de escrutínio, o tempo diminui. Nas Casas demorou porque havia muitos sócios a votar. Vamos imprimir um milhão e meio de boletins de voto, só nestas foram contados 350 mil. O que queremos é que se vote mais em menos tempo. O ideal é que corra bem, e não muito rápido», finalizou.

A segunda volta das eleições à presidência do Benfica está marcada para o dia 8 de novembro, com Rui Costa e João Noronha Lopes a serem os candidatos na corrida. Na primeira volta, o atual presidente dos encarnados somou 42,13 por cento por votos, face aos 30,26 do mais direto perseguidor.