Benfica
Há 1h e 6min
Presidente da MAG do Benfica: «Falta de boletins de voto está a ser suprida»
Garantia de José Pereira da Costa, que diz que o clube encarnado estava à espera desta afluência elevada
Garantia de José Pereira da Costa, que diz que o clube encarnado estava à espera desta afluência elevada
José Pereira da Costa, presidente da MAG do Benfica, justifica, em declarações aos jornalistas a falta de boletins de voto em algumas casas do Benfica:
«Tem havido algumas falhas ao nível de boletins de voto que estão a ser completamente supridas e que serão supridas nos próximos minutos. A garantia que damos aos sócios é que, com mais ou menos tempo de espera, vão votar.
Esperávamos este número e votantes, temos preparado uma operação logística com um número muito superior. O problema foi a distribuição de votos e a redundância. Aliás, a redundância existe exatamente para isto e está a haver uma nova distribuição de votos
Está tudo a ser resolvido neste preciso momento.»
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS