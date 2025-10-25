José Pereira da Costa, presidente da MAG do Benfica, justifica, em declarações aos jornalistas a falta de boletins de voto em algumas casas do Benfica:

«Tem havido algumas falhas ao nível de boletins de voto que estão a ser completamente supridas e que serão supridas nos próximos minutos. A garantia que damos aos sócios é que, com mais ou menos tempo de espera, vão votar.

Esperávamos este número e votantes, temos preparado uma operação logística com um número muito superior. O problema foi a distribuição de votos e a redundância. Aliás, a redundância existe exatamente para isto e está a haver uma nova distribuição de votos

Está tudo a ser resolvido neste preciso momento.»