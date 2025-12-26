Joshua Wynder tem uma rotura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo.

O defesa-central norte-americano lesionou-se no dérbi entre equipas bês com o Sporting e teve de sair no início da segunda parte.

Agora, o clube encarnado comunicou o diagnóstico de uma lesão que implica largas semanas ou meses de paragem. No caso de Joshua Wynder, confirmou o Maisfutebol, o período previsto rondará as quatro a seis semanas.

Contratado em 2023/24, Joshua Wynder, de 20 anos, tem alinhado nesta temporada pela equipa B das águias, mas trabalha regularmente às ordens de José Mourinho.