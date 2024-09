Juan Bernat não teve uma passagem feliz pelo Benfica em 2023/24, mas na presente temporada espera ser feliz em Espanha, ao serviço do Villarreal.

No dia da apresentação como jogador do Submarino Amarelo, emprestado pelo Paris Saint-Germain, o lateral esquerdo confessou que queria voltar ao país natal e acredita que é o lugar certo para continuar «a crescer».

«O Villarreal é uma grande equipa e, além disso, teve um excelente início de temporada. Há vários anos que queria regressar a Espanha e voltar a desfrutar do campeonato do meu país. Assim que o Villarreal me deu a oportunidade, não hesitei. Estou convencido de que é o lugar certo para continuar a crescer», disse o jogador em conferência de imprensa.

Relativamente à pubalgia que o afastou dos relvados na temporada passada, quando estava emprestado ao Benfica pelo PSG, o internacional espanhol confessou que já está «recuperado» e «com vontade de começar a jogar».

«No último ano tive uma pubalgia que me manteve 10 meses sem competir. Mas tenho vontade de desfrutar do futebol. Estou feliz e com vontade de começar a jogar. Estou recuperado e a lesão está ultrapassada, mas não fiz uma pré-época normal. Não fiz jogos particulares e os meus primeiros minutos foram contra o Valência. O mais importante é que me sinto bem e irei adquirir ritmo», concluiu.

Na presente temporada, Bernat já jogou: foram pouco mais de 13 minutos no empate frente ao Valência, na quarta jornada da La Liga.