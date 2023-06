Em mensagem publicada nas redes sociais, Julian Draxler despede-se do Benfica entre elogios e lamentos: agradece a forma como foi recebido na Luz, mas lamenta os problemas físicos que condicionaram a sua passagem.

O alemão começa por dizer que o plano era mostrar-se para o Mundial, e que depois logo se via.

«Fui muito bem recebido pelos responsáveis do Benfica, pelos colegas e pelos adeptos. A cidade é linda. Por isso o enquadramento era o adequado. Mas por vezes, no futebol, as coisas não saem como imaginamos. No futebol é tudo incrivelmente rápido, e no meu caso foram as lesões que arruinaram os planos», acrescenta.

«Nunca consegui mostrar aquilo de que sou capaz. Nunca consegui estar bem, livrar-me das dores, e acabei por ser operado. Adoraria ter dado um contributo maior para o título, e quase que sinto necessidade de pedir desculpa», acrescenta Draxler.

Apesar de não ter correspondido às expectativas, o jogador deixa elogios ao Benfica.

«Estes meses não foram os ideais para mim, mas o clube esteve lá para mim. Penso que é isso que distingue o Benfica. Por isso fomos campeões e jogamos no topo do futebol europeu. O Benfica é família, sentes-te seguro e bem tratado. A atmosfera é extraordinária. Por isso digo ao clube e a todas as pessoas: obrigado por tudo, obrigado pelo apoio num momento difícil para mim», conclui Draxler.

Emprestado pelo Paris Saint-Germain ao Benfica, Julian Draxler fez 18 jogos e marcou dois golos de águia ao peito.