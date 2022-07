Julian Weigl está recuperado do problema físico que o deixou de fora do particular com o Nice e está à disposição do treinador do Benfica.

Os encarnados defrontam o Fulham neste domingo, no Algarve, numa partida que a TVI transmite a partir das 20h15 e o Maisfutebol acompanha AO VIVO.

O alemão teve um problema num pé e, por isso, falhou o jogo com os franceses, tal como João Victor e Ristic.

Weigl foi titular frente ao Reading, no estágio que as águias fizeram em Inglaterra, e pode ser novamente utilizado frente aos ingleses orientador por Marco Silva, caso Roger Schmidt assim o entenda. Refira-se que na ausência do alemão também quem ocupou lugar no meio-campo inicial foi Enzo Fernandez, jogador que o Benfica tinha apresentado na véspera do jogo com os franceses.