Julian Weigl chegou ao Benfica em janeiro a troco de vinte milhões de euros e desde então tem sido uma opção regular no meio-campo dos encarnados. Ainda assim, o médio alemão compreende algumas das críticas que tem recebido.

«Sei que carrego um peso e que sou criticado. Não sou um jogador que faz muitos malabarismos e depois grita no estádio. As minhas qualidades como jogador defensivo são outras», disse o jogador de 25 anos, à Sport Bild.

Weigl explicou ainda algumas das diferenças entre o Borussia Dortmund e os encarnados, mas também elogiou Lisboa, que o tem surpreendido.

«O Dortmund também é um grande clube com muitas oportunidades e adeptos incríveis. Mas no Benfica há diferenças», notou. O jogador de 25 anos sente que em Lisboa encontrou «tudo o que há de mais moderno».

«Neste ambiente tens os melhores pré-requisitos para um maior desenvolvimento. Tens de ver como as coisas funcionam aqui quando ganhas títulos. Os adeptos são totalmente loucos. Em muitos jogos fora de casa, 70 por cento do estádio são adeptos do Benfica. Há sempre um ambiente muito quente», sublinhou.

Weigl reconhece que «muitos na Alemanha ficaram surpreendidos» com a decisão de rumar à Luz, já que jogava regularmente, mas admite que «tinha vontade de tentar algo diferente».

«Não somos apenas máquinas que estão em campo. Também somos jovens com desejos e sonhos. A minha mulher e eu sempre quisemos aventurar-nos no estrangeiro», admitiu.

O médio alemão participou em 30 jogos e apontou um golo ao serviço do Benfica.