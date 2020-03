O médio alemão do Benfica, Julian Weigl, fez esta segunda-feira uma revelação curiosa sobre o colega de equipa Adel Taarabt, afirmando que este é o elemento do plantel que mais tempo passa no telemóvel.

«Talvez Adel Taarabt, embora não o conheça assim há muito tempo. Ele faz tantas histórias no Instagram… é como um influencer [ndr: influenciador digital] profissional», afirmou Weigl, numa conversa ao canal online 433.

O jogador de 24 anos falou também de como tem passado os últimos dias em casa, em Portugal, depois de decretado o estado de emergência no país. Está em casa, com a namorada. E só sai para passear o cão.

«A situação não é tão má como em outros países, como Espanha e, claro, Itália, mas temos todos de ficar em casa, as pessoas só podem ir ao supermercado, ao hospital e à farmácia, os restaurantes estão fechados e nós, jogadores, estamos há 13 dias em casa. Não vamos lá fora para nada, só para passear o meu cão. Sinto-me seguro, penso que aqui o Governo foi restrito desde o início. Mesmo não havendo muitos casos, começaram a fechar coisas, pôr as pessoas em casa. Mas claro que estou aborrecido», afimou.

Apesar de manter a rotina de treino à distância do plantel, em casa, com um treino geral e corrida, Weigl admitiu que, por vezes, é complicado acordar cedo por esta altura.

«Estamos a tentar ter uma rotina, porque quando não fazes um plano para o dia seguinte, não tens motivação. Quando não dizes: “amanhã tenho de fazer isso”, ficas aborrecido rapidamente e ficas preguiçoso, deitado no sofá. Normalmente, a minha rotina é fazermos o pequeno-almoço juntos. Tentamos acordar cedo, é difícil às vezes porque não tens uma razão para acordar (risos), mas estamos a tentar fazer o pequeno-almoço. Depois faço o meu treino, uma corrida. Depois comemos de novo e, para nós, é bom aprender a língua agora, porque não somos tão bons e é bastante difícil. Também começámos a jogar playstation, eu e a minha namorada. Nunca pensei, mas jogamos juntos. Passeamos o cão, podemos ligar à família. Agora há mais tempo para isso, podes pensar a quem ligar. Eles ficam contentes quando ouvem algo de ti. Às vezes estás muito ocupado. Ligo à minha tia, à minha avó, é bom», descreveu Weigl, abordando também o adiamento do Europeu de futebol e o facto de isso poder ser «difícil» para os jogadores que estavam em boa posição para serem convocados.

«Primeiro, quero casar-me no próximo ano no verão. Pensei que o Europeu ia ser este ano, tivemos de mudar os planos. Estão a tentar acabar a época, é a melhor escolha mudar o Euro, tens a oportunidade de a época recomeçar. Para os que trabalharam o ano todo pelo lugar [na seleção] é difícil. Até ao próximo verão é muito tempo e, no futebol, muita coisa pode acontecer. Num ano estás no topo, no ano seguinte podes ter uma lesão, mas temos todos de lidar com isso e vai ser também um grande torneio», considerou.