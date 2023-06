Já depois de Filipe Coelho ter anunciado a saída do comando técnico dos juniores do Benfica, os encarnados emitiram esta terça-feira um comunicado a dar conta do fim da ligação com o treinador, assim como o seu adjunto Vítor Couto.

Filipe Coelho, de 38 anos, 17 dos quais ligados às águias, deixa os sub-19 do Benfica, que perderam o título de campeões na última jornada para o Famalicão, numa disputa a três até ao fim também com o FC Porto.

«Os dois técnicos foram, por isso, parte integrante da evolução de sucesso que o projeto de formação do Benfica conheceu neste século e, acima de tudo, contribuíram para o desenvolvimento de várias gerações de jogadores que hoje brilham ao mais alto nível», lê-se na nota do Benfica, que agradece os anos de «trabalho e dedicação».

Os quadros da formação dos encarnados, refira-se, estão a sofrer alterações: Luís Castro também deixou o comando técnico da equipa B, sendo substituído por Nélson Veríssimo, que está de regresso.