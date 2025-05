O Benfica é campeão nacional de juniores!

Este domingo, os encarnados receberam e empataram com o FC Porto (2-2) e voltaram a erguer o troféu que fugia desde 2021/22. Duarte Soares foi a figura da partida, ao bisar com a camisola do Benfica, aos 42 e 82 minutos.

Do lado do FC Porto, Leonardo Fajardo e Tomás Peixoto marcaram (54m e 75m, respetivamente), mas não evitaram o empate.

As águias precisavam de apenas um empate para conquistar o 26.º título nacional de juniores. Foi isso que conseguiram, mantendo os cinco pontos de vantagem sobre o FC Porto, quando sobra uma jornada para jogar.

O clássico acabou quentinho, com Filipe Sousa, jogador do FC Porto, a ver o cartão vermelho direto após agredir um apanha-bolas, o que provocou enorme confusão, com muitos empurrões entre jogadores no relvado.

O jogo esteve parado durante alguns minutos e só recomeçou quando os responsáveis das duas equipas entraram em campo para acalmar os jovens. Puderam então jogar-se os últimos segundos, que confirmaram o empate.

Ao fim da 13.ª jornada da fase campeão, a equipa de Luís Araújo soma 29 pontos e levantou o troféu de campeão, sucendendo ao Sp. Braga e voltando a fugir ao FC Porto como clube mais vezes campeão de juniores.

Pedro Proença deixa mensagem de parabéns

Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, já deixou uma mensagem ao Benfica.

«Parabéns ao SL Benfica pela conquista do Campeonato Nacional de sub-19 masculino! Em nome da Federação Portuguesa de Futebol, felicito jogadores, treinadores, dirigentes e adeptos por este triunfo. Uma palavra de apreço para todos os Clubes pela forma como competem e formam Talento!», escreveu Pedro Proença.

Ranking de campeões:

1. Benfica, 26 títulos

2. FC Porto, 23

3. Sporting, 17

4. Boavista, 4

5. Académica, 3

. Sporting de Braga, 3

7. Unidos Barreiro, 1

. Leixões, 1

. Belenenses, 1

. Vitória de Guimarães, 1

. Alverca, 1

. Famalicão, 1