Filipe Coelho anunciou a saída do comando técnico dos juniores do Benfica.

O treinador de 38 anos despediu-se esta quarta-feira do clube da Luz através de uma mensagem emocionada nas redes sociais.



«Hoje já ri e já chorei... Uma vida de crescimento em conjunto. Termina um ciclo na minha carreira que me deu tanto e onde dar o máximo era o mínimo para tamanha exigência! Um obrigado honesto a todos os que se cruzaram comigo ao longo destes 17 anos. São tantos e vocês sabem! Continuo a acreditar que os melhores avaliadores do nosso trabalho são os jogadores! A vocês, o maior obrigado por me fazerem crescer!», escreveu o treinador, acrescentando na mensagem: «Algum dia chegaria ao fim esta ligação mas podia ter sido de outra maneira. Grato a ti, Benfica! Deste-me tanto! Até uma mulher incrível! Rumo ao próximo passo! Hoje já ri e já chorei...»

Filipe Coelho deixa os sub-19 do Benfica, que perderam o título de campeões na última jornada para o Famalicão, numa disputa a três até ao fim também com o FC Porto.

De referir que também Luís Castro saiu do comando técnico da equipa B dos encarnados, sendo substituído por Nélson Veríssimo, que está de regresso.