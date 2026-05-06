O Benfica recebeu e venceu o Rio Ave (2-1), nesta quarta-feira, num encontro referente à 10.ª jornada da fase de apuramento de campeão do Nacional de Juniores (Sub-19). Os avançados Francisco Silva e Dilan Neves marcaram os golos das águias, aos 14 e 70 minutos.

Assim, o Benfica mantém-se na luta pelo bicampeonato e adiou a festa do FC Porto, que lidera com quatro pontos de vantagem, a duas jornadas do término da prova. Os dragões recebem o Famalicão no sábado (17h). À mesma hora, o Benfica recebe a União de Leiria.

O FC Porto não conquista o Nacional de Juniores desde 2019.

Confira a classificação do Nacional de Juniores

1.º - FC Porto, 27 pontos

2.º - Benfica, 23 pontos

3.º - Sporting, 21 pontos

4.º - Rio Ave, 16 pontos

5.º - Santa Clara, 15 pontos

6.º - Leiria, 15 pontos

7.º - Famalicão, 11 pontos

8.º - Gil Vicente, 5 pontos