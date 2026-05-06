Nacional de Juniores: Benfica vence e adia festa do FC Porto
Águias levaram a melhor na receção ao Rio Ave
Águias levaram a melhor na receção ao Rio Ave
O Benfica recebeu e venceu o Rio Ave (2-1), nesta quarta-feira, num encontro referente à 10.ª jornada da fase de apuramento de campeão do Nacional de Juniores (Sub-19). Os avançados Francisco Silva e Dilan Neves marcaram os golos das águias, aos 14 e 70 minutos.
Assim, o Benfica mantém-se na luta pelo bicampeonato e adiou a festa do FC Porto, que lidera com quatro pontos de vantagem, a duas jornadas do término da prova. Os dragões recebem o Famalicão no sábado (17h). À mesma hora, o Benfica recebe a União de Leiria.
O FC Porto não conquista o Nacional de Juniores desde 2019.
Confira a classificação do Nacional de Juniores
1.º - FC Porto, 27 pontos
2.º - Benfica, 23 pontos
3.º - Sporting, 21 pontos
4.º - Rio Ave, 16 pontos
5.º - Santa Clara, 15 pontos
6.º - Leiria, 15 pontos
7.º - Famalicão, 11 pontos
8.º - Gil Vicente, 5 pontos