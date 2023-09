O Benfica chega ao Clássico desta sexta-feira com algumas dúvidas quanto ao onze inicial e Roger Schmidt não levantou o véu relativamente à equipa que vai apresentar na Luz, diante do FC Porto.

O técnico dos encarnados avaliou as opções para o lado esquerdo da defesa e elogiou David Jurásek.

«O Jurásek jogou [em Portimão] porque já está recuperado e precisa de tempo de jogo. Tens de dar minutos aos jogadores. Ele veio de lesão, agora está de volta e temos diferentes opções, como o Juan Bernat também. Depois de quatro semanas de treino, está cada vez melhor e cria novas opções, mas tens de considerar qual jogador está pronto para um jogo como o de amanhã. O David está a melhorar e os 45 minutos contra o Portimonense foram muito bons para ele e é uma opção para amanhã [sexta-feira]», vincou o alemão em conferência de imprensa.

Schmidt também revelou que ainda não decidiu se Otamendi terá a companhia de António Silva ou de Morato no eixo da defesa. O internacional português está castigado para o jogo a meio da semana com o Inter de Milão e o brasileiro até foi titular na última jornada.

«Ainda não decidi para amanhã [sexta-feira]. Ainda tenho tempo. Temos mais opções, sei da situação da próxima semana com o Inter, mas o importante é focar em amanhã [sexta-feira] e não olhar muito em frente. Todos os jogadores estão muito bem no treino. Temos quatro centrais muito bons, precisamos destes centrais. O Morato esteve muito bem nos dois últimos jogos e é bom para nós termos competitividade e jogadores com tempo de jogo. Amanhã [sexta-feira] tenho de tomar uma decisão, ainda não tomei», realçou.

O Benfica-FC Porto, da sétima jornada da Liga, está marcado para as 20h15 desta sexta-feira e terá acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.