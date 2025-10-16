Luís Pina, membro da claque No Name Boys, do Benfica, entregou-se esta quinta-feira para cumprir a pena de quatro anos de prisão efetiva, depois de ter sido condenado pelo homicídio por negligência grosseira de Marco Ficini, adepto italiano da Fiorentina e simpatizante do Sporting. A informação foi avançada pela CNN Portugal.

Os factos remontam à madrugada de 22 de abril de 2017, junto ao Estádio da Luz, poucas horas antes de um clássico entre Benfica e Sporting.

Durante confrontos entre adeptos dos dois clubes, Luís Pina atropelou mortalmente Ficini, arrastando o corpo por cerca de 15 metros antes de imobilizar o veículo.

De acordo com a decisão judicial, o arguido abandonou o local sem prestar auxílio à vítima, que pertencia ao grupo de apoio «Club Settebello», ligado à Fiorentina.