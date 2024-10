No âmbito do caso dos emails, Luís Filipe Vieira e a SAD do Benfica estão entre os acusados de corrupção desportiva. A deliberação do Ministério Público, consultada esta terça-feira pela CNN Portugal, visa também a SAD do Vitória de Setúbal, antigos dirigentes dos sadinos e Paulo Gonçalves.

De acordo com o Ministério Público, os envolvidos simularam a compra e venda de jogadores, contando com a ajuda da SAD sadina. O objetivo seria injetar dinheiro na SAD do Benfica.

A acusação diz respeito ao período entre 2016 e 2019.

Segundo apurou a CNN Portugal, Luís Filipe Vieira é acusado de vários crimes, sobretudo por ser o mentor da subversão da verdade desportiva pelo controlo de outros clubes que facilitariam nos jogos com as águias.

O atual presidente do Benfica, Rui Costa. e os outros antigos administradores da SAD não constam da acusação, pois o Ministério Público entende que o então vice-presidente não teria conhecimento dos alegados atos praticados por Luís Filipe Vieira.



Entretanto, o Benfica confirmou a acusação de corrupção, mas sublinhou que vai defender-se «sem hesitar, de todas as acusações infundadas» assim como «de tudo quanto afete ou possa ter afetado os seus direitos ou interesses».



O comunicado do clube na íntegra:

O Sport Lisboa e Benfica e os seus advogados vão analisar em detalhe a acusação da qual foram hoje notificados e que responsabiliza o Benfica, em virtude de alegados atos imputados ao seu ex-presidente e a um antigo assessor.

Oportunamente tomarão posição processual, mas não restem dúvidas de que o Sport Lisboa e Benfica se defenderá, sem hesitar, de todas as acusações infundadas (e do que já foi possível analisar, estas são infundadas), bem como de tudo quanto afete ou possa ter afetado os seus direitos e interesses.