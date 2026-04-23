O Tribunal Central Criminal de Lisboa absolveu, esta quinta-feira, todos os arguidos de todos os crimes de que estavam acusados no processo "Saco Azul".

«Ficou uma grande dúvida quanto aquilo que foi feito. Somente com uma perícia técnica forense é que conseguimos saber quem fez o quê, quem entrou no sistema e que problemas informáticos foram criados. E agora era impossível, nesta fase de julgamento, fazer isso, volvidos 10 anos.»

«A questão tem que ver, apenas e só, com o chapéu que foi usado pelo arguido José Bernardes para fazer esses trabalhos para o Benfica. Essa é que é a grande dúvida. Há argumentos para sustentar que José Bernardes poderá ter trabalhado na [empresa] Questãoflexível para fazer trabalhos para o Benfica, mas também há argumentos contra», afirmou o juiz.

Eram arguidos neste processo Luís Filipe Vieira, o antigo administrador da SAD (Domingos Soares de Oliveira), o antigo diretor financeiro Miguel Moreira, a SAD do Benfica e a Benfica Estádio.

Os crimes em causa estão relacionados com um alegado esquema, entre 2015 e 2018, dos arguidos para, com recurso a contratos fictícios de consultadoria informática, retirarem do Benfica mais de 1,8 milhões de euros, que depois terão, em grande parte, regressado ao clube em numerário.

[Em atualização]