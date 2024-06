Esta segunda-feira foi dia de festa para os juvenis do Benfica, após confirmarem a revalidação do título, com o triunfo por 3-2 sobre o FC Porto.

O momento foi captado e partilhado pelas redes sociais do clube, com os jogadores a entoarem cânticos conhecidos por todos os adeptos, num enorme ambiente de celebração.

Veja a festa no balneário do Benfica: