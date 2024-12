Depois de no início do mês de dezembro, o Diretor Desportivo da Juventus ter elogiado António Silva, foi a vez de Jorge Mendes, agente do central do Benfica falar sobre o futuro do jogador.

«Ele quer a Juventus e a Juventus quer o jogador. Agora cabe ao Benfica decidir. É preciso um pouco de paciência, é preciso esperar uns dias. São coisas que mudam em cinco minutos durante o mercado, que para já ainda está fechado. É um jogador importante, vários clubes estavam interessados nele, mas vamos ver o que o Benfica vai decidir, eles é que têm a palavra final.» disse Mendes, em declarações à Sky Sport italiana.

À margem dos prémios Globe Soccer Awards, cuja entrega vai decorrer esta sexta-feira, o agente português falou ainda de Francisco Conceição. O jovem extremo está a fazer uma grande temporada na Vecchia Signora por empréstimo do FC Porto.

«O seu futuro é na Juventus. Ele está muito feliz por lá estar e o clube também está feliz com ele. Será uma relação que se manterá durante muito tempo», atirou Jorge Mendes.

António Silva conta já com 13 jogos ao serviço das águias nesta temporada. O central de 21 anos marcou um golo e fez uma assistência.