O Benfica partiu para Turim ao início da tarde desta terça-feira.

Na comitiva encarnada seguiram vários jovens que têm trabalhado às ordens de José Mourinho, entre os quais Daniel Banjaqui, José Neto, Leonardo Lopes, Rui Silva e Gonçalo Oliveira. Bruma e Enzo Barrenechea, que já estão recuperados de lesão, também foram vistos na chegada ao Aeroporto Humberto Delgado, pouco antes das 14h00.

Samuel Soares, Lukebakio, Bah e Joshua Wynder, que fizeram treino individualizado na parte da manhã, não viajaram com a equipa, assim como Ríchard Ríos, João Veloso e Nuno Félix, todos a contas com problemas físicos.

Sidny Cabral não está inscrito na prova e também ficou de fora das opções, assim como Henrique Araújo, mas este por escolha de Mourinho.

O presidente dos encarnados, Rui Costa, acompanhou a comitiva, mas não quis prestar declarações aos jornalistas. O diretor-desportivo, Mário Branco, também embarcou.

A partir das 19h00, já em Turim, Mourinho e um jogador vão antever o duelo com a Juventus, da sétima jornada da fase de liga da Champions, marcado para quarta-feira (20h00).