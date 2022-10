O brasileiro Alex Sandro jogou quatro anos em Portugal, com a camisola do FC Porto, e conhece bem o ambiente que a Juventus vai encontrar nesta terça-feira no Estádio da Luz, no jogo frente ao Benfica.

«Jogar aqui contra o Benfica foi sempre especial e amanhã mão será diferente. O estádio tem um ótimo ambiente que exige o melhor de quem vem cá. É uma grande oportunidade voltar e poder fazer um grande jogo», começou por dizer na conferência de antevisão à partida.

A equipa italiana tenta manter acesa a esperança de apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, e sabe que só a vitória mantém em aberto essa possibilidade.

«Este jogo tem um grande valor para nós. O único resultado que nos interessa é a vitória. Estamos aqui para ganhar, num momento de grande crescimento da equipa, e sabemos que não podemos falhar», acrescentou.

Entre elogios às águias, Alex Sandro, garante que a Juventus não se vai deixar surpreender como aconteceu em Turim.

«O Benfica está a jogar muito bem, tem jogadores importantes. Será um jogo muito difícil, mas estamos preparados. Como já fizemos o primeiro jogo, conhecemos melhor os jogadores que podem fazer a diferença em qualquer momento. Tenho a certeza de que estamos melhor preparados para este jogo do que no primeiro», assegura.