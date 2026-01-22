«Os jogadores crescem. Por estarem a crescer é que também estão a jogar. A equipa está a jogar bem, mas também há dores de crescimento e as dores de crescimento passam por isso (…). Temos jogadores que crescem, mas, a este nível, quando vais com jogadores que crescem, é mais complicado. A este nível precisas de jogadores de corpo inteiro, jogadores feitos, jogadores com estaleca.»

Esta foi uma das respostas mais impactantes de José Mourinho após a derrota do Benfica em casa da Juventus (2-0), que praticamente hipotecou as hipóteses dos encarnados na Liga dos Campeões.

Ora, o Maisfutebol foi fazer as contas para perceber quantos minutos tinha a equipa do Benfica na Champions e comparou os números com os jogadores da Juventus (sem contar jogos da fase de qualificação e da Liga Europa).

É verdade que Gianluca Prestianni, Andreas Schjelderup, Samuel Dahl e Leandro Barreiro têm poucos minutos nas pernas em jogos de Champions. No entanto, há jogadores bem experientes na prova, como são os casos de Trubin, Nicolás Otamendi, Amar Dedic, Fredrik Aursnes ou Sudakov.

De resto, Otamendi é, entre os jogadores que esteve em campo, claramente aquele que tem mais experiência de Champions.

Mas… e do lado da Juventus?

A Juventus apresentou um onze com apenas dois jogadores acima dos 2 mil minutos na Champions – o Benfica tinha cinco – e quatro abaixo dos mil minutos na competição.

Contas feitas, o onze que o Benfica apresentou em Turim tem 24.297 minutos na Liga dos Campeões, ou seja, uma média de 2.209 minutos. Já do lado italiano, a «vecchia signora» apresentou uma equipa com 14.809 na Champions, isto é, uma média de 1.346 minutos.

Só por estes dados já se verifica que a equipa inicial do Benfica tem mais tarimba de Champions. E, mesmo retirando Otamendi da equação, uma vez que se destaca dos demais, o Benfica apresentaria uma média de 1.576 minutos na prova, ainda acima dos «bianconeri».

Há um ponto em que Mourinho tem razão

Se, na comparação entre onzes, o Benfica leva clara vantagem quanto ao andamento na Liga dos Campeões, o mesmo não se pode dizer relativamente às escolhas que Mourinho e Luciano Spalletti tinham no banco.

O Benfica levou vários jovens da equipa B a Turim e quatro deles ainda nem se estrearam na Champions. Além desses, José Neto, Manu Silva e Rodrigo Rêgo praticamente ainda não jogaram na prova milionária. António Silva e Bruma, em sentido inverso, eram os mais experientes no banco encarnado.

Já a Juventus, dispôs de um banco com cinco jogadores acima dos mil minutos na Champions: João Mário, Federico Gatti, Teun Koopmeiners, Francisco Conceição e Lois Openda.

Posto isto, a média de minutos do banco do Benfica na Liga dos Campeões é de 358, enquanto a da Juve situa-se em 734 minutos.

No total, a ficha de jogo do Benfica apresenta 28.597 na Champions, ou seja, uma média de 1.243 minutos por jogador, ainda assim acima da Juventus, que ostenta um registo de 23.617 minutos na competição (média de 1.027)

MINUTOS NA CHAMPIONS DO BENFICA

Onze Inicial

Trubin: 39 jogos, 3.510 minutos

Dedic: 26 jogos, 2.244 minutos

Otamendi: 99 jogos, 8.533 minutos

Tomás Araújo: 20 jogos, 1.472 minutos

Samuel Dahl: nove jogos, 674 minutos

Barreiro: 15 jogos, 625 minutos

Aursnes: 35 jogos, 2.756 minutos

Prestianni: três jogos, 119 minutos

Sudakov: 30 jogos, 2.338 minutos

Schjelderup: 12 jogos, 579 minutos

Pavlidis: 19 jogos, 1.447 minutos

TOTAL: 24.297. Média de 2.209 minutos

Banco de suplentes

Diogo Ferreira: zero jogos

Daniel Banjaqui: zero jogos

António Silva: 28 jogos, 2.257 minutos

Gonçalo Oliveira: zero jogos

José Neto: um jogo, um minuto

Manu Silva: um jogo, um minuto

Enzo Barrenechea: oito jogos, 563 minutos

Diogo Prioste: zero jogos

Rodrigo Rêgo: um jogo, um minuto

João Rego: cinco jogos, 43 minutos

Franjo Ivanovic: cinco jogos, 158 minutos

Bruma: 21 jogos, 1.276 minutos

TOTAL: 4.300. Média de 358 minutos

TOTAL DA EQUIPA: 28.597. Média de 1.243 minutos

MINUTOS NA CHAMPIONS DA JUVENTUS

Onze Inicial

Michele Di Gregorio: 13 jogos, 1.169 minutos

Pierre Kalulu: 31 jogos, 2.332 minutos

Bremer: sete jogos, 546 minutos

Lloyd Kelly: oito jogos, 750 minutos

Andrea Cambiaso: 14 jogos, 1.147 minutos

Khéphren Thuram: 17 jogos, 886 minutos

Manuel Locatelli: 28 jogos, 1.922 minutos

Weston McKennie: 40 jogos, 2.678 minutos

Fabio Miretti: 11 jogos, 423 minutos

Kenan Yildiz: 17 jogos, 1.207 minutos

Jonathan David: 25 jogos, 1.749 minutos

TOTAL: 14.809. Média de 1.346 minutos

Banco de suplentes

Perin: oito jogos, 660 minutos

Carlo Pinsoglio

João Mário: 21 jogos, 1.402 minutos

Federico Gatti: 14 jgoos, 1.251 minutos

Filip Kostic: nove jogos, 459 minutos

Juan Cabal: seis jogos, 215 minutos

Jonas Rouhi: um jogo, um minuto

Vasilije Adzic: seis jogos, 122 minutos

Teun Koopmeiners: 21 jogos, 1.336 minutos

Edon Zhegrova: dez jogos, 443 minutos

Francisco Conceição: 30 jogos, 1224 minutos

Lois Openda: 30 jogos, 1.695 minutos

TOTAL: 8.808. Média de 734 minutos

TOTAL DA EQUIPA: 23.617. Média de 1.027 minutos