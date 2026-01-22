«Os jogadores crescem. Por estarem a crescer é que também estão a jogar. A equipa está a jogar bem, mas também há dores de crescimento e as dores de crescimento passam por isso (…). Temos jogadores que crescem, mas, a este nível, quando vais com jogadores que crescem, é mais complicado. A este nível precisas de jogadores de corpo inteiro, jogadores feitos, jogadores com estaleca.»

Esta foi uma das respostas mais impactantes de José Mourinho após a derrota do Benfica em casa da Juventus (2-0), que praticamente hipotecou as hipóteses dos encarnados na Liga dos Campeões.

Ora, o Maisfutebol foi fazer as contas para perceber quantos minutos tinha a equipa do Benfica na Champions e comparou os números com os jogadores da Juventus (sem contar jogos da fase de qualificação e da Liga Europa).

É verdade que Gianluca Prestianni, Andreas Schjelderup, Samuel Dahl e Leandro Barreiro têm poucos minutos nas pernas em jogos de Champions. No entanto, há jogadores bem experientes na prova, como são os casos de Trubin, Nicolás Otamendi, Amar Dedic, Fredrik Aursnes ou Sudakov.

De resto, Otamendi é, entre os jogadores que esteve em campo, claramente aquele que tem mais experiência de Champions.

Mas… e do lado da Juventus?

A Juventus apresentou um onze com apenas dois jogadores acima dos 2 mil minutos na Champions – o Benfica tinha cinco – e quatro abaixo dos mil minutos na competição.

Contas feitas, o onze que o Benfica apresentou em Turim tem 24.297 minutos na Liga dos Campeões, ou seja, uma média de 2.209 minutos. Já do lado italiano, a «vecchia signora» apresentou uma equipa com 14.809 na Champions, isto é, uma média de 1.346 minutos.

Só por estes dados já se verifica que a equipa inicial do Benfica tem mais tarimba de Champions. E, mesmo retirando Otamendi da equação, uma vez que se destaca dos demais, o Benfica apresentaria uma média de 1.576 minutos na prova, ainda acima dos «bianconeri».

Há um ponto em que Mourinho tem razão

Se, na comparação entre onzes, o Benfica leva clara vantagem quanto ao andamento na Liga dos Campeões, o mesmo não se pode dizer relativamente às escolhas que Mourinho e Luciano Spalletti tinham no banco.

O Benfica levou vários jovens da equipa B a Turim e quatro deles ainda nem se estrearam na Champions. Além desses, José Neto, Manu Silva e Rodrigo Rêgo praticamente ainda não jogaram na prova milionária. António Silva e Bruma, em sentido inverso, eram os mais experientes no banco encarnado.

Já a Juventus, dispôs de um banco com cinco jogadores acima dos mil minutos na Champions: João Mário, Federico Gatti, Teun Koopmeiners, Francisco Conceição e Lois Openda.

Posto isto, a média de minutos do banco do Benfica na Liga dos Campeões é de 358, enquanto a da Juve situa-se em 734 minutos.

No total, a ficha de jogo do Benfica apresenta 28.597 na Champions, ou seja, uma média de 1.243 minutos por jogador, ainda assim acima da Juventus, que ostenta um registo de 23.617 minutos na competição (média de 1.027)

MINUTOS NA CHAMPIONS DO BENFICA

Onze Inicial
Trubin: 39 jogos, 3.510 minutos
Dedic: 26 jogos, 2.244 minutos
Otamendi: 99 jogos, 8.533 minutos
Tomás Araújo: 20 jogos, 1.472 minutos
Samuel Dahl: nove jogos, 674 minutos
Barreiro: 15 jogos, 625 minutos
Aursnes: 35 jogos, 2.756 minutos
Prestianni: três jogos, 119 minutos
Sudakov: 30 jogos, 2.338 minutos
Schjelderup: 12 jogos, 579 minutos
Pavlidis: 19 jogos, 1.447 minutos
TOTAL: 24.297. Média de 2.209 minutos
 
Banco de suplentes
Diogo Ferreira: zero jogos
Daniel Banjaqui: zero jogos
António Silva: 28 jogos, 2.257 minutos
Gonçalo Oliveira: zero jogos
José Neto: um jogo, um minuto
Manu Silva: um jogo, um minuto
Enzo Barrenechea: oito jogos, 563 minutos
Diogo Prioste: zero jogos
Rodrigo Rêgo: um jogo, um minuto
João Rego: cinco jogos, 43 minutos
Franjo Ivanovic: cinco jogos, 158 minutos
Bruma: 21 jogos, 1.276 minutos
TOTAL: 4.300. Média de 358 minutos

TOTAL DA EQUIPA: 28.597. Média de 1.243 minutos

MINUTOS NA CHAMPIONS DA JUVENTUS

Onze Inicial
Michele Di Gregorio: 13 jogos, 1.169 minutos
Pierre Kalulu: 31 jogos, 2.332 minutos
Bremer: sete jogos, 546 minutos
Lloyd Kelly: oito jogos, 750 minutos
Andrea Cambiaso: 14 jogos, 1.147 minutos
Khéphren Thuram: 17 jogos, 886 minutos
Manuel Locatelli: 28 jogos, 1.922 minutos
Weston McKennie: 40 jogos, 2.678 minutos
Fabio Miretti: 11 jogos, 423 minutos
Kenan Yildiz: 17 jogos, 1.207 minutos
Jonathan David: 25 jogos, 1.749 minutos
TOTAL: 14.809. Média de 1.346 minutos
 
Banco de suplentes
Perin: oito jogos, 660 minutos
Carlo Pinsoglio
João Mário: 21 jogos, 1.402 minutos
Federico Gatti: 14 jgoos, 1.251 minutos
Filip Kostic: nove jogos, 459 minutos
Juan Cabal: seis jogos, 215 minutos
Jonas Rouhi: um jogo, um minuto
Vasilije Adzic: seis jogos, 122 minutos
Teun Koopmeiners: 21 jogos, 1.336 minutos
Edon Zhegrova: dez jogos, 443 minutos
Francisco Conceição: 30 jogos, 1224 minutos
Lois Openda: 30 jogos, 1.695 minutos
TOTAL: 8.808. Média de 734 minutos

TOTAL DA EQUIPA: 23.617. Média de 1.027 minutos

