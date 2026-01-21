Benfica
O QUE FOI ISTO?! Pavlidis falhou o penálti à lá John Terry
Grego escorregou no momento de bater na bola
Um golo naquele momento ia encher o Benfica de esperança para os últimos minutos e alimentar a equipa para ainda chegar ao empate. Mas a verdade é que Pavlidis deu uma de John Terry: o grego escorregou no momento de bater o penálti e atirou muito torto. Um momento de profundo azar, que recordou o que aconteceu ao capitão do Chelsea, no desempate por penálti, em 2008, frente ao Manchester United.
Pavlidis desperdiça a grande penalidade 🥶#sporttvportugal #CHAMPIONSnaSPORTTV #UEFAChampionsLeague #Juventus #SLBenfica pic.twitter.com/6ZhQYabhtc— sport tv (@sporttvportugal) January 21, 2026
