O Benfica pode garantir já nesta terça-feira a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Em caso de triunfo, o apuramento fica já matematicamente garantido, mas um empate também chega se o Paris Saint-Germain não for derrotado em casa pelos israelitas do Maccabi Haifa.

«A situação é muito clara. É o quinto jogo da fase de grupos, temos uma pequena vantagem, porque jogámos quatro bons jogo, mas tudo é possível para todas as equipas, porque todas podem ainda qualificar-se ainda. (...)Nos últimos jogos tentámos sempre estar muito focado nos 90 minutos, prepararmo-nos bem, respeitar o adversário e encontrar um bom plano para o jogo. Temos de estar prontos para este jogo. (...) O que temos de fazer é um bom jogo. A situação no grupo é muito clara. A Juventus precisa de duas vitórias para passar e nós precisamos de um ponto. Toda a gente sabe disso, mas temos de estar focados nos 90 minutos.»

Schmidt deixou ainda uma promessa: «Não somos uma equipa que jogue para empatar. Quando entramos num jogo, o objetivo é ganhar e amanhã vai ser o mesmo. Temos de acreditar em nós próprios, ser corajosos e fazer uso do factor-casa. Os nossos adeptos vão apoiar-nos como sempre e queremos dar-lhes uma felicidade», afirmou Roger Schmidt na antevisão ao jogo marcado para esta terça-feira.

A Juventus está a realizar uma temporada aquém das expectativas. Está longe dos lugares cimeiros da Liga italiana e tem apenas três pontos nesta Champions, menos cinco do que o Benfica e o Paris Saint-Germain, estando por isso obrigada a vencer na Luz para continuar «viva» na prova.

O técnico das águias avisou que, apesar do momento, a Vecchia Signora não deixou de ser uma grande equipa. E as grandes equipas têm por hábito mostrar nestes jogos o estatuto que têm. «A Juventus é a Juventus, um grande clube, com jogadores de topo e um treinador muito experiente. Quer continuar na Liga dos Campeões e esperamos a melhor Juventus. Temos de estar prontos para jogar ao nosso melhor nível para passarmos à fase seguinte, mas antes temos de estar prontos para os 90 minutos», referiu, recusando uma possível vantagem do Benfica pelo facto de ter pela frente uma equipa teoricamente mais ansiosa.

«Sei o que quer dizer, mas para mim não é prudente pensar que eles têm alguns problemas esta época ou que não vão estar ao melhor nível. Eles são uma equipa experiente, com um treinador experiente e com muita tradição a nível internacional. Uma equipa assim consegue sempre apresentar-se ao mais alto nível, sobretudo nestes jogos decisivo. É isso que esperamos: esperamos a melhor Juventus e temos de estar prontos para isso. O nosso grupo é difícil, sabemos disso desde o início e não vamos cair no erro de subestimar a nossa situação», avisou.

Para o técnico germânico, a vitória do Benfica em Turim com uma exibição categórica em setembro já faz parte do passado. «Cada jogo é diferente. Não há jogos iguais. Tivemos um jogo difícil fora com a Juventus. Tivemos alguns problemas no início, mas depois encontrámos o nosso ritmo e fizemos um bom jogo.»