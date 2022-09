Benfica e Juventus são dois nomes de respeito no panorama futebolística europeu, mas atualmente atravessam momentos bem distintos.

Os encarnados tiveram um início de temporada perfeito e já levam 11 vitórias consecutivas, ao passo que os bianconeri ainda não conseguiram estabilizar, nem em termos de resultados nem em termos exibicionais.

Ora, apesar disso, Roger Schmidt não se ilude: a Juventus é favorita para a partida desta quarta-feira. «Se estamos mais estabilizados do que a Juventus? Para ser honesto, não gosto deste tipo de discussões. A Juventus é uma grande equipa na Europa, tal como o Benfica. Toda a gente sabe que olhando para o orçamento, não podemos ser favoritos frente à Juventus, apesar dos resultados menos bons deles ultimamente no campeonato», afirmou o treinador das águias, em conferência de imprensa.

«Temos de respeitar a qualidade dos jogadores da Juventus. Acreditamos que podemos ganhar sempre. Se jogarmos como equipa e se cumprirmos taticamente, acho que é difícil jogar contra nós. É o que espero amanhã [quarta-feira]. O nosso objetivo é estar a um nível de topo, dar o nosso melhor», acrescentou.

De resto, a Juve entrou na Liga dos Campeões com uma derrota pela margem mínima em casa do todo-poderoso PSG. E, apesar do desaire, Schmidt lembra isso como um sinal da qualidade dos italianos.

«É um jogo difícil, o adversário tem muita qualidade, é uma grande equipa. Estão a sofrer no campeonato, mas não o julgamos por estes últimos jogos. Eles mostraram na última semana, frente ao Paris Saint-Germain, que conseguem jogar ao mais alto nível. Será muito difícil, mas acreditamos em nós. Vamos ver o que é possível.»

O Benfica defronta a Juventus esta quarta-feira, a partir das 20h00. Pode seguir aqui o jogo AO MINUTO.