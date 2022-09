António Silva protagonizou um momento que está a dar muito que falar. Logo após o golo de João Mário, na conversão de uma grande penalidade, gerou-se uma confusão entre vários jogadores, que meteu o central do Benfica de dedo em riste na direção de Bonucci.

O jovem de 18 anos não se intimidou com o nome, a carreira ou os 35 anos de Bonucci e tratou de meter o central italiano na linha. Nesta altura convém lembrar que o português tinha dois anos e já o central era... campeão italiano pelo Inter Milão. O que conta pouco, claro.

António Silva não gostou que Bonucci partisse para cima de João Mário, após o médio do Benfica festejar com a mão na orelha em direção aos adeptos da Juventus, e sobretudo não gostou que o italiano lhe apertasse o braço atrás das costas. Curiosamente, Bonucci afastou-se rapidamente do jovem.