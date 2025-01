No final do jogo em Turim, e depois de conseguir uma grande vitória (2-0) que apurou a equipa para o play-off da Champions, a felicidade dos adeptos do Benfica era bem audível.

Os jogadores aproximaram-se por isso da bancada para agradecer aos adeptos e tornou-se visível Bruno Lage, muito efusivo, a mandar os jogadores chegarem-se mais perto e mostarem gratidão junto dos adeptos.

Enquanto isso, o próprio treinador afastava-se, para dar aquele momento à equipa.