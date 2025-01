Issa Kaboré terminou o empréstimo ao Benfica e vai, pelo menos para já, regressar ao Manchester City, que o tinha cedido aos encarnados no início da época.

A decisão foi tomada em conjunto com o emblema inglês, que tinha acordado com o Benfica ser feita, a meio da época, uma avaliação conjunta da situação do atleta, que deverá agora ser cedido a outro clube no qual possa ter mais minutos de jogo.

Kaboré, internacional pelo Burkina Faso, participou em apenas sete jogos pelas águias, tendo sido titular em dois e totalizado 193 minutos.

Contratado em cima do fecho do mercado de verão como alternativa a Alexander Bah, Kaboré acabou por ter utilização residual e foi inclusive preterido na posição de lateral-direito por Tomás Araújo quando o dinamarquês ficou de fora nas jornadas 6 e 7, após uma lesão no jogo com o Estrela Vermelha para a Liga dos Campeões.