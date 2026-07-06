Benfica
Há 16 min
Kaminski já está em Portugal para reforçar o Benfica
Extremo internacional polaco aterrou ao princípio da tarde desta segunda-feira em Tires
Extremo internacional polaco aterrou ao princípio da tarde desta segunda-feira em Tires
Jakub Kaminski já está em Portugal para formalizar a transferência para o Benfica.
O extremo-esquerdo internacional pela Polónia aterrou ao princípio da tarde desta segunda-feira no Aeroporto de Cascais, em Tires. Tinha à espera dele Mário Branco, diretor-geral para o futebol dos encarnados, e um outro funcionário do Benfica.
«Estou muito feliz por estar aqui. Estou pronto para mostrar a minha qualidade. Espero que tudo corra bem e que possamos assinar contrato», afirmou em declarações aos jornalistas.
Kaminski, de 24 anos, chega ao Benfica proveniente dos alemães do Colónia a troco de uma verba que deverá rondar os 20 milhões de euros.
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