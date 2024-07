O Benfica anunciou este domingo a renovação de Karel Mustmaa.

Num comunicado partilhado no site oficial do clube, os encarnados confirmaram o novo vínculo com o avançado de 18 anos, ainda que não tenha sido revelada a duração do contrato. Formado na Estónia, na última época, pelos sub-23 do Benfica, fez três golos em 23 jogos.

«A renovação de contrato significa muito para mim. Se temos uma oportunidade para estar num clube tão grande como o Benfica, isso é muito positivo. Estou a melhorar cada vez mais, estou feliz e é bom para a minha evolução. Se for possível, gostaria de chegar à equipa principal», admitiu o jogador.