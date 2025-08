O Benfica já tem em mãos uma oferta oficial do Fenerbahçe por Kerem Aktürkoglu, mas, segundo apurou o Maisfutebol, não tem pressa para definir o negócio, visto que a prioridade hoje passa pelo apuramento à fase de grupos da Liga dos Campeões - ultrapassar primeiro o Nice, na 3.ª pré-eliminatória, e depois Fenerbahçe ou Feyenoord, no play-off.

O emblema turco apresentou no começo desta semana uma proposta de compra com o valor fixo de 22,5 milhões de euros, com outros 2,5 milhões de euros variáveis. Ou seja, uma transferência que pode atingir até 25 milhões de euros.

Diferentemente dos encarnados, os turcos, que têm José Mourinho como treinador, trabalham com urgência para garantir a chegada de Aktürkoglu. O timing das negociações é então o grande obstáculo para a acordo sair.

Internamente, o internacional turco reforçou, ainda na semana passada, o desejo de ser vendido e regressar ao país de origem, onde tem uma passagem de quatro temporadas pelo rival Galatasaray. Tem pesado a questão financeira: assinaria para receber quase quatro vezes mais em relação ao ordenado atual.

Kerem Aktürkoglu, de 26 anos, custou 12 milhões de euros fixos ao Benfica em setembro de 2024. Fechou um contrato até junho de 2029 e ficou protegido por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.