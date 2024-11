Kerem Aktürkoglu chegou ao Benfica esta temporada, mas já agarrou a titularidade nos encarnados. O avançado turco assumiu que não teve problemas na adaptação a Lisboa, até porque joga da mesma forma.

«Quando estava no Galatasaray, jogava numa equipa que tinha a bola e era criativo porque estava em constante contacto com a bola. O Benfica é uma equipa que joga da mesma forma. Tive um bom começo no Benfica. Comecei bem, não me senti um estranho porque estava habituado a este futebol, mas os adeptos e os meus companheiros também tiveram um grande impacto em mim. Espero que continue assim», disse o jogador de 26 anos, em entrevista à TRT Spor.

O internacional turco recordou ainda a primeira vez em que foi ovacionado pelo Estádio da Luz, quando foi substituído.

«Fiquei muito emocionado e impressionado quando todos me aplaudiram de pé. Coisas como esta motivam as pessoas de uma forma muito diferente. Nós, jogadores de futebol, somos pessoas emotivas, e eu não sou exceção. Isto afeta-me de uma forma positiva. O meu pai estava na bancada e pensei no que ele estava a sentir. A sensação que tive quando caminhei foi muito diferente e foi aumentando. Foi uma visão muito bonita. Fui para outro nível depois de algo assim acontecer desde o primeiro jogo», assumiu.

Aktürkoglu tem oito golos e quatro assistências pelo Benfica, em 11 jogos disputados.