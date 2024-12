Aktürkoğlu vai casar! No dia de Natal, o extremo do Benfica pediu Ceren Azak em casamento e recebeu o tão esperado «sim».

Algo reservados nas redes sociais, a notícia do noivado do casal foi avançada pela imprensa turca, que refere um momento simples e bonito. Ceren Azak é uma especialista em desenvolvimento infantil no Centro de Educação Especial e Reabilitação Atlantis.

Yunus Akgun, jogador do Galatasaray e amigo de Aktürkoğlu, esteve presente no momento do pedido.