Desta vez não marcou, mas Kerem Aktürkoglu fez um bis de assistências diante do Farense, no Estádio do Algarve, neste sábado. Um exibição positivo do turco, que tem conquistado os adeptos neste início de temporada no Benfica.

E os mais pequenos não escapam à 'Aktürkoglumania'. Recorde-se que um jovem adepto do Galatasaray recebeu uma camisola do extremo, com as cores do Benfica, após ter ficado viral um vídeo seu a chorar com a transferência do turco.

Agora, Kerem Aktürkoglu ficou tocado com o gesto de um pequeno adepto do Benfica, que lhe pediu a camisola em turco mas ficou de mãos a abanar.

«Meu pequeno amigo, não tive a chance de te ver no estádio, mas da próxima vez gostava de te dar a minha 'camisa'», escreveu o futebolista nas redes sociais.