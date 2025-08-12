Kerem Aktürkoglu foi lançado por Bruno Lage nos minutos finais do Benfica-Nice, da segunda mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Ora, esta pode não ser a melhor notícia para o Fenerbahçe, isto se o clube, tal como a imprensa tem avançado, acabar por contratar o extremo turco.

A razão é simples: segundo os regulamentos da UEFA, um jogador não pode representar mais que um clube em qualquer uma das pré-eliminatórias e play-off da Liga dos Campeões.

Aktürkoglu até falhou a primeira mão devido a lesão, vitória por 2-0 no terreno do Nice, mas acabou por recuperar a tempo para o jogo no Estádio da Luz.

Se continuar no Benfica, o extremo pode jogar sem qualquer problema. Se rumar à Turquia irá ficar fora do play-off entre os encarnados e o Fenerbahçe de José Mourinho.