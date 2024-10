Sete jogos, sete golos para Kerem Aktürkoglu no Benfica (até agora). O extremo turco bisou em cerca de quatro minutos diante do Rio Ave, em jogo realizado neste domingo, no Estádio da Luz.

O turco inaugurou o marcador do desafio da oitava jornada com um remate oportuno, ganhando espaço dentro da área na sobra de um cruzamento de Aursnes, pela direita. Foi aos 12 minutos de jogo.

Apenas quatro minutos depois, o extremo fez um movimento à ponta-de-lança para o coração da área adversária, ganhando de cabeça na frente de Jhonatan Luiz. Mesmo de costas, fez o golo.

