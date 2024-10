Depois de ter feito os dois primeiros golos do Benfica ante o Rio Ave, o extremo turco Kerem Aktürkoglu chegou ao hat-trick ainda na primeira parte, fazendo o 3-0 em cima do intervalo (45+2m).

Com o terceiro golo no jogo da 9.ª jornada da Liga, Aktürkoglu fez o oitavo golo pelo Benfica em 2024/25, ao seu sétimo jogo. Até ao momento, só não marcou mesmo ante o Boavista, no Bessa, onde fez duas assistências para golo.

O hat-trick de Kerem Aktürkoglu: