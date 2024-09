Lembra-se da criança turca que foi filmada em lágrimas com a saída de Kerem Aktürkoglu do Galatasaray? Já recebeu uma camisola do Benfica. Rüzgar Sevim, de 10 anos, é um fã acérrimo do extremo e ficou de coração partido com a transferência do jogador.

O vídeo ficou viral e o próprio Kerem Aktürkoğlu prometeu nas redes sociais enviar-lhe a camisola que utilizar no primeiro jogo pelo Benfica. Ainda antes disso, os adeptos dos encarnados anteciparam-se. O grupo 'O Cantinho Benfiquista' enviou-lhe uma camisola personalizada, para surpresa do menino.

A camisola ainda ficou presa na alfândega, mas com ajuda da direção do clube turco e da agência de notícias DHA, que partilhou o acontecimento em primeira mão, Sevim recebeu o presente.

«É exatamente o número 17 que eu uso. Estou muito feliz, muito obrigado. Os adeptos enviaram a camisola de Portugal. Eu sabia que estava presa na alfândega. Estava muito triste por não chegar. Muito obrigado por me terem trazido isto», começou por dizer o jovem.

Rüzgar, que ainda não decidiu o que fazer com a camisola: «Ou vou emoldurá-la e pendurá-la na parede ou usá-la sempre», explica. A mãe do jovem revela que recebeu um convite para ver Kerem a jogar no Estádio da Luz, mas diz que a intenção do filho é apenas falar com o futebolista. «Os adeptos do Benfica não desistiram. Acompanharam-nos até ao último momento. Gostaria de lhes agradecer individualmente pela sua sensibilidade», disse Merve Sevim.

«Quisemos enviar uma prenda da parte do Benfica e do Kerem. Com o poder das redes sociais e da Internet, muitas pessoas juntaram-se e conseguimos fazer a surpresa. Com o poder desta iniciativa, vimos que duas grandes bases de fãs no mundo do futebol, Galatasaray e Benfica, podem andar de mãos dadas», explicou à DHA Michael Gonçalves, dirigente d'O Cantinho Benfiquista'.

«Nunca pensei que os adeptos benfiquistas me vissem», admitiu o ainda surpreso Rüzgar. As surpresas prometem não ficar por aqui.