Kerem Aktürkoglu foi o reforço de última hora para reforçar o Benfica, ele que chega do Galatasaray por uma verba de 12 milhões de euros e vai acrescentar mais opções no ataque para o futuro treinador das águias.

Mas afinal, como joga o internacional turco de 26 anos?

Extremo destro, Aktürkoglu atua preferencialmente sobre o lado esquerdo do ataque, embora também possa jogar na direita. No entanto, é muito móvel e consegue pisar várias zonas do terreno de jogo.

Aktürkoglu despede-se do Galatasaray ao fim de quatro épocas, nas quais deixou bem vincado o seu “apetite” por números: foram 46 golos e 42 assistências em 179 jogos, dos quais 134 a titular.

Segundo os dados da Sofascore, parceira do Maisfutebol, o futebolista fez, em média, 1,84 remates por jogo, com uma percentagem de golos por remate de 15,2 por cento. Mas também na criação Akturkoglu mostrou pergaminhos de qualidade: somou uma média de 1,55 passes chave por jogo.

Contas feitas, o novo reforço das águias precisou, nos últimos anos, de apenas 134 minutos em campo para somar um golo ou uma assistência.

Rápido e explosivo – a fazer lembrar Rafa –, Aktürkoglu tem também no drible uma das suas armas: soma 1,26 dribles bem-sucedidos por jogo, com uma taxa de acerto de quase 50 por cento, 48.9.

Com passado apenas na Turquia, Kerem Aktürkoglu emigra pela primeira vez e aterra em Lisboa para reforçar o Benfica e juntar-se a nomes ofensivos das águias como Ángel Di María, Gianluca Prestianni, Benjamín Rollheiser ou Andreas Schjelderup.

VEJA COMO JOGA KEREM AKTURKOGLU: