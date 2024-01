Lesionada, Kika Nazareth não foi opção para o jogo do Benfica frente ao Rosengard, e por isso não esteve com a comitiva encarnada quando se confirmou o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões feminina.

No entanto, a internacional portuguesa não quis perder a festa das águias e falou com as colegas através de videochamada.

No final, Kika partilhou uma fotografia nas redes sociais e deixou uma tirada... curiosa. «Agora bebam por mim que eu não posso», escreveu.