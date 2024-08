Kika Nazareth não esqueceu João Neves e deixou uma mensagem, nas redes sociais, ao médio português, que se juntou, este domingo, ao Paris Saint-Germain.

«Voa, génio. Sempre com esse sorriso», pode ler-se na publicação no Instagram da internacional portuguesa.

De referir que Kika Nazareth também deixou as águias no presente mercado de verão e reforçou o Barcelona. Ambos os futebolistas são amigos e fizeram a formação no Benfica.