Orkun Kökcü e Florentino Luís são baixas confirmadas para o próximo jogo do Benfica na Liga, frente ao Vizela, no próximo domingo.

Os dois médios viram, respetivamente, o quinto amarelo no campeonato no empate desta noite diante do Vitória de Guimarães e ficam automaticamente suspensos por uma partida.

Significa isto que o técnico das águias, Roger Schmidt, será obrigado a mexer no meio-campo: dos três futebolistas que costumam jogar nessa zona do terreno, apenas João Neves está disponível.

Refira-se que João Mário e Fredrik Aursnes também já foram ambos utilizados na posição de médio-centro.

O Benfica recebe o Vizela no próximo domingo, a partir das 18h00, em jogo da 22.ª jornada da Liga. A meio da semana, na quinta-feira, há encontro com o Toulouse, também na Luz, para a Liga Europa.