Depois de terem confirmado a existência de um princípio de acordo, Benfica e Besiktas oficializaram a transferência de Orkun Kökcü para o clube turco.

Em comunicado enviado à CMVM, a SAD encarnada informa que o empréstimo inclui uma cláusula obrigatória para a transferência em definitivo no final da época por 25 milhões de euros acrescidos de 5 milhões de euros, que farão com que o negócio ascenda aos 30 milhões de euros.

Esse valor, no entanto, não entra todo os cofres da SAD encarnada, já que o Besiktas vai reter os 5 por cento referentes ao mecanismo de solidariedade a pagar a Feyenoord e a Groningen: ligeiramente menos do que 1,5 milhões de euros.

Na mesma nota, o Benfica informa que, tal como noticiou o Maisfutebol, não teve encargos com serviços de intermediação.

Também numa nota enviada aos mercados, o Besiktas detalha os salários do futebolista, que assinou um contrato de um ano (período da cedência) e mais quatro, que passarão a vigorar assim que a transferência em definitivo se concretizar. Kökcü vai auferir 5 milhões de euros por ano até à época 2028/29. No último ano do contrato com os turcos, passará a receber o equivalente a esse valor, mas o pagamento será feito na moeda turca, a Lira, de acordo com a taxa de câmbio em vigor.

No mesmo comunicado, o Besiktas refere ainda que o pagamento ao Benfica será realizado de forma faseada entre 2026/27 e 2029/30. O emblema turco menciona apenas os 25 milhões de euros acordados, não fazendo qualquer referências aos adicionais €5M e informa que não terá de pagar qualquer valor às águias pela taxa de empréstimo de Kökcü.

(artigo atualizado)