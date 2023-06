Depois de ter contribuído com uma assistência para a vitória da Turquia na Letónia (2-3), em jogo de apuramento para o Euro2024, Orkun Kökcü foi surpreendido por um adepto do Benfica.

Lucas Robalo foi saudado pelo internacional turco junto à linha lateral, conseguiu que Kökcü tirasse uma fotografia a segurar uma camisola do Benfica com o nome de Eusébio nas costas, e ainda foi premiado pela camisola utilizada pelo médio no jogo de Riga.