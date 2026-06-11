Orkun Kökcü e Kerem Aktürkoglu partilharam o balneário no Benfica na temporada 2024/25, tendo deixado os encarnados no verão passado. Ao serviço da Turquia, para preparar a participação no Mundial 2026, os jogadores recordaram os tempos que viveram de águia ao peito.

Em conferência de imprensa, Kökcü revela que a chegada do compatriota a Lisboa não foi fácil.

«Estive um ano no Benfica. Ele chegou, penso, no último dia, o que foi stressante para ele. Quando ele chegou, eu tinha a certeza de que seria bem-sucedido. Estava a par da sua qualidade e o que era necessário no Benfica», começou por dizer.

Aktürkoglu aproveitou o momento para também recordar a sua passagem no Benfica, onde salienta a boa amizade com o médio do Besiktas.

«Já passou um ano, só agora é que me apercebi disso. Depois dos jogos da seleção, nós juntámo-nos imediatamente ao estágio do Benfica para o Mundial de Clubes, o que nos desgastou muito. Foi um ano bonito ao lado do Orkun e regressámos ao nosso país após uma boa época», acrescentou.

Kerem Aktürkoglu, recorde-se, foi um dos temas quentes do mercado de verão do Benfica na temporada passada. Depois de muitos rumores sobre se o extremo ficava na Luz, o turco acabou por regressar ao país natal pela porta do Fenerbahçe, a troco de 22,5 milhões de euros.

Quanto a Kökcü, o médio seguiu para o Besiktas por 30 milhões de euros.