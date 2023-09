Considerado o melhor jogador da edição transata do campeonato dos Países Baixos, no qual teve forte contributo para o título do Feyenoord, Orkun Kökçü estreou-se a marcar neste sábado pelo Benfica no triunfo sobre o V. Guimarães por 4-0.

O médio criativo dos encarnados viajou neste domingo para a Alemanha, onde recebeu a Bota de Ouro que publicação Voetballer atribui ao melhor jogador da época, com votos de um júri composto por figuras conceituadas do futebol no país.

O jogador de 22 anos falou sobre a adaptação ao Benfica e comentou o belo golo apontado aos vimaranenses. «Sei que posso fazer isso, porque o fiz mais frequentemente no Feyenoord. Bati na bola de forma maravilhosa e percebi logo que ela ia entrar ao ângulo. Foi uma libertação para mim, porque ainda não tinha marcado e queria muito marcar o golo perante o público na Luz. Agora estou mais solto», assumiu Kökçü.

O internacional turco reconheceu que no Benfica tem um papel diferente do que tinha no clube de Roterdão. «Estava habituado a ter sempre a bola e a dominar os jogos, mas agora estou numa equipa onde há mais jogadores grandes e experientes que são fortes com bola», referiu, lembrando que os encarnados têm dois campeões do Mundo (Di María e Otamendi) no plantel. «Estou a melhorar a cada jogo e acho que o melhor ainda está por vir», rematou.