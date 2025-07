Bruno Lage, treinador do Benfica, falou sobre a saída de Orkun Kökçü para o Besiktas, durante a antevisão à Supertaça Cândido de Oliveira, diante do Sporting. O técnico elogiou ainda o apoio dos adeptos e deixa um apelo para o duelo de quinta-feira:

«Já começo a adiar perguntas na primeira conferência, mas no final do mercado aqui estarei para responder a todas as perguntas sobre mercado. O nosso mercado tem em linha de conta os seguintes pontos. Primeiro, os jogadores lesionados. Segundo, os jogadores em final de contrato. Terceiro, os jogadores vendidos e por último o reforço da equipa. É sobre estes quatro pontos que estamos a fazer o nosso mercado. Sobre o Kökçü, tivemos uma excelente relação. Surgiu uma oportunidade boa para o clube e o boa para ele, manifestou vontade de sair, saiu, e nós tivemos de ir encontrar um jogador que o pudesse substituir.»

Sporting

«Nós esperamos um adversário muito competente. A equipa técnica é competente, o adversário é competente, com excelentes jogadores. Neste momento, o nosso maior adversário é o tempo, e é esse tempo que nós devemos ter de vencer.»

O que espera dos adeptos

«Um jogo de grandes emoções e o apoio dos adeptos. Foi incansável ao longo da época, no Mundial de Clubes fizeram-se ouvir. Na Eusébio Cup foi fantástico. Amanhã será mais um exemplo em que nos vão ajudar a vencer um troféu.»